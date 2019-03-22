انت الان تتابع بعد مذبحة نيوزيلندا.. الاعتداء على 4 مساجد ببريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في اعتداءات استهدفت 4 مساجد بمناطق مختلفة، أمس، بمدينة برمنجهام، وسط البلاد. وقالت الشرطة، في بيان، تلقته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إنها تلقت بلاغات حول تحطيم نوافذ 4 مساجد بمطرقة ثقيلة في 4 مناطق مختلفة. وأضافت أنها تلقت بلاغا باعتداء رجل على المسجد الأول في شارع بيرتشفيلد، الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، إلا أنها وصلت بعد وقت من انتهاء الاعتداء، كما أوضحت أنّه بعد 42 دقيقة من الاعتداء الأول، تم إخطار الشرطة بوقوع اعتداءات مماثلة على مساجد في منطقة إردينجتون، وآستون، وبرودواي.

ولم تعلن الشرطة عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح طبيعة الدوافع المحتملة، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، غيّر أنه وفقا لـ"سكاي نيوز" ترجح الشرطة أنّ تكون الاعتداءات الأربعة "ذات صلة ببعضها".وجاءت اعتداءات مساء أمس في بريطانيا، بعد نحو أسبوع من مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين في مجزرة دموية