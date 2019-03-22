تشييع رسمي وشعبي لضحايا المسجدين بنيوزيلندا.. وبث صلاة الجمعة على التليفزيون

بدأت، قبل قليل، مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، والذي خلف 50 شهيدا ونحو 47 مصابا.
وأمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا بالوقوف دقيقتين حدادا، وبث أذان صلاة الجمعة في الإذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.
وذكر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يشاركون في فعالية ارتداء الحجاب، كما سيتم ربط أشرطة سوداء عند مداخل البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما إرهابيا، أُطلق خلاله النار على المصلين بمسجدين، الأول في...
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