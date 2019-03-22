النشرة: جريحة في حادث سير على الطريق البحرية لمدينة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا بأن حادث سير وقع على الطريق البحرية لمدينة صيدا بالقرب من ميناء الصيادين حيث اصطدمت سيارة من نوع BMW سوداء اللون بسيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحة عمومية. وقد ادى الحادث الى سقوط جريحة عمل عناصر الصليب الأحمر اللبناني على نقلها الى المستشفى.

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