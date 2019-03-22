مسؤول بأنصار الله: موقفنا جليّ ومعلن في حرصنا على السلام

اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" علي القحوم مواقف السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر "مؤشراً واضحاً إلى التوجه الأميركي للتصعيد في الحديدة".

ولفت القحوم في تصريح إلى "الأخبار" إلى أن السفير الأميركي "يسوّق الافتراءات والأكاذيب حول اتفاق الحديدة"، معتبراً ذلك "ضوءاً أخضر للتصعيد". وأضاف إن "الاتفاق واضح، وموقفنا جليّ ومعلن في حرصنا على السلام، وقد قدمنا خطوات أحادية في تنفيذ الاتفاق، فيما قوى العدوان هي التي تعرقل وتماطل في تنفيذه، وتخترق وقف إطلاق النار وتصعّد عسكرياً".

وأشار إلى أن "السفير الأميركي يرى سلاح اليمنيين خطراً عليهم، متناسياً في الوقت نفسه الأسلحة الأميركية المدمرة التي قتلت الآلاف من اليمنيين ودمرت الحجر والبشر، فهل يريد تولر أن نظلّ مكتوفي الأيدي أمام عدوانهم وإجرامهم؟"، مؤكداً أن "قدراتنا العسكرية في العام الخامس من العدوان تتعاظم أكثر فأكثر". وكان تولر قد اعتبر، في مؤتمره الصحافي، "وجود جماعات تملك أسلحة، من بينها أسلحة ثقيلة، وحتى أسلحة يمكن أن تهدد الدول المجاورة، وليست خاضعة لسيطرة مؤسسات الدولة"، "خطراً جسيماً على المنطقة وكذلك على اليمن".