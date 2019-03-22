رئيس الصين يأمر بتقديم كل ما يلزم لإنقاذ مصابي مصنع الكيميائيات

أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، جميع الهيئات بتقديم كل ما يمكن وبذل كل الجهود لإنقاذ مصابي مصنع الكيميائيات في مقاطعة جيانغسو .

وكانت السلطات الصينية، أعلنت ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيميائيات بشمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 شخصا بجروح خطيرة.