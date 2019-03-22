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رئيس الصين يأمر بتقديم كل ما يلزم لإنقاذ مصابي مصنع الكيميائيات

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أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، جميع الهيئات بتقديم كل ما يمكن وبذل كل الجهود لإنقاذ مصابي مصنع الكيميائيات في مقاطعة جيانغسو .

وكانت السلطات الصينية، أعلنت ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيميائيات بشمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 شخصا بجروح خطيرة.

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