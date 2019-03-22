تظاهرات في عدد من المدن الألمانية ضد العنصرية والعداء للإسلام

اندلعت تظاهرات في كافة المدن الألمانية، متزامنة مع اليوم الدولي للتغلب على التمييز العنصري.
وقد خيمت أحداث نيوزيلندا على كافة التظاهرات في برلين وميونخ وهامبورغ ودسلدورف وكولون وغيرها تنديدا بالعداء للإسلام والأجانب، مطالبة بضرورة مكافحة العنصرية والتمييز ضد الإسلام.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الألمانية بيريل كوفلر، قالت في وقت سابق اليوم " إننا نحتفل بالذكري 50 لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ، وإن القانون يحظر أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الجنس ، وإن 179 دولة حتى الآن انضمت للاحتفال بهذا اليوم".
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