بدء مراسم تشييع رسمي وشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي

بدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا..

وتوافد الآلاف من الشعب النيوزلندي للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا وذلك في أول جمعة بعد الحادث. وظهرت رئيسة الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين بالحجاب.

يذكر ان الأسبوع الماضي استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايستتشيرتش" النيوزيلندية، وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه. وتمكنت السلطات في نيوزيلندا من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.