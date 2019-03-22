ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للكيميائيات في الصين إلى 44 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيميائيات بشمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 شخصا بجروح خطيرة. وكانت وسائل إعلام صينية ذكرت أن انفجارا ضخما وقع بمنشأة للصناعات الكيميائية، أمس الخميس، في مدينة يانتشنغ شرقي الصين. وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية "بوقوع انفجار في حديقة للصناعات الكيميائية في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين".

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