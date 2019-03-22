ممثل التحالف الدولي: مواصلة تحرير أخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا

أعلن ممثل في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن العملية مستمرة لتحرير بلدة باغوز شرق سوريا من تنظيم "داعش". وأضاف هذه معركة صعبة، وتنظيم داعش يظهر استعداده لمواصلة القتال. وتنظيم داعش لا يزال كالسابق يلجأ إلى الأساليب الوحشية مثل الهجمات الانتحارية واستخدام الأطفال دروعا بشرية". وأشار إلى انه "لن نعلن عن أي تفاصيل للعملية الجارية، لأسباب معينة"، لافتا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تسعى جاهدة إلى هزيمة داعش وتقوم بذلك، "بحكمة وثبات".

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