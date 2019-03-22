كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 3 سنوات لمن لا يبلغ عن سلاحه.. نيوزيلندا تعلن بدء تنفيذ تعديلات قانون السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، عن دخول تعديلات قانون السلاح حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الخميس، وكشفت أن هذه القوانين تجعل البلاد أكثر أمانًا.



وأكدت "أردرن"، أنه سيتم حظر جميع الأسلحة العسكرية شبه الأتوماتيكية، وأي سلاح مثل الذي استخدم في الجريمة الإرهابية على المسجدين يوم الجمعة الماضية.



وتضم القوانين الجديدة ضرورة تسجيل وإبلاغ الشرطة عن الأسلحة الموجودة لدى المواطنين، ووضع عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات لمن لا يبلغ عن سلاحه، مع وضع غرامة مالية أيضا عليه، كما ستقوم الحكومة بتعويض من يسلم سلاحه ماليا.