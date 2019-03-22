كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إمام مسجد النور بنيوزيلندا: "العداء للإسلام مسألة حقيقية" (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال فودة، إمام مسجد النور في نيوزيلندا، إن العداء للإسلام مسألة حقيقية، فهي حملة مستهدفة للتأثير على الناس، وللإقلال من إنسانيتهم، وانتمائهم للإسلام، وتخويفهم من طريقة صلواتهم، وأداء فروضهم، وتناول طعاهم.



وأضاف "فودة"، في خطبة الجمعة بالجنازة الشعبية والرسمية لشهداء المسجدين، أنه يناشد كل حكومات العالم بما في ذلك حكومة نيوزيلندا والدول المجاورةـ أن تضع نهاية لخطاب الكراهية وسياسة الخوف.



وأضاف أن شهادة 50 شخصا بريئا لم يحصل بين عشية وضحاها، إنما نتيجة عداء وكراهية الإسلام والخطاب المناوئ للإسلام من قبل بعض القادة السياسيين.



وبدأت منذ قليل مراسم التشييع الشعبي والرسمي لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع ضد مسجدين في نيوزلندا يوم الجمعة الماضي.



وألقى أحد الأئمة كلمة، قال فيها إن دماء الشهداء لن تذهب سدى، فمن خلالهم سيرى العالم جمال الإسلام، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون".



وشدد الإمام على أن الشهداء ليسوا فقط شهداء للإسلام، بل شهداء للبلاد، مشددًأ على أن الكراهية ليس لها مكان، والحب هو الذي سيعافينا.