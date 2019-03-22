بدء مراسم التشييع الشعبي والرسمي لضحايا مجزرة نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضامن واسع في نيوزيلندا مع المسلمين عقب الهجوم الإرهابي - أرشيفية

بدأت نيوزيلندا، عقب صلاة الجمعة، التشييع الشعبي والرسمي لضحايا مجزرة مسجدي مدينة كرايستشيرتش، التي أسفرت عن استشهاد 50 شخصا وإصابة 50 آخرين.



كما أمرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا أرديرن بالوقوف دقيقتي حداد على أرواح الضحايا، كما تم بث أذان صلاة الجمعة عبر الإذاعة الرسمية.



وشهدت مراسم التشييع حضور أهالي الضحايا وعدد من المسؤولين والوفود الدولية التي شاركت في التضامن مع نيوزيلندا وشهداء مسجدي مدينة كرايستشيرش.

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كما شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي في مراسم التشييع.

وشهدت نيوزيلندا هجوما إرهابيا نفذه إرهابي أسترالي الجمعة الماضية، حيث أطلق النار على المصلين أثناء خروجهم من مسجدين بمدينة كرايستشيرش عقب أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وجرح آخرين.

ولم يكتفِ الإرهابي بإطلاق النار على المصلين بل قام بتوثيق جريمته في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".