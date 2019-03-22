شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: الحوثي وحزب الله وحماس خطر على الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الخميس) أن جماعة حزب الله اللبنانية تشكل تهديدا للاستقرار في الشرق الأوسط، جاء ذلك عقب إجرائه مشاورات في إسرائيل بشأن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران قبل زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يقوم بجولة للترويج لموقف واشنطن المتشدد من إيران.

والتقى بومبيو في القدس مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، وقال إنه يعتبر حزب الله وحماس الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية، وجميعها تتلقى الدعم من إيران، «كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط»، وقال في تصريحات علنية أثناء الاجتماع إنهم عازمون على إزالة هذا البلد من على وجه الأرض، ولدينا التزام أخلاقي وسياسي بمنع ذلك، مضيفا «يجب أن تعلموا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك».