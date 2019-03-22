سفير مصر بفرنسا يرحب بزوار معرض توت عنخ آمون بباريس

فرنسا خالد شقير رحب أيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا بزوار المعرض والذي حضره عدد كبير من رجال الدولة الفرنسية والمهتمين والعاشقين لمصر ووسائل الإعلام الفرنسية والعالمية أكثر من 15

محطة إذاعية وقناة تلفزيونية وصحيفة فرنسية وعالمية بارزة ووكالة أنباء خلال الساعات الأولى من وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس أهمها.

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