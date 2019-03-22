بالحجاب.. نيوزيلندا تتضامن مع شهداء المسجدين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نظم الشعب النيوزيلندي، حملة تضامن ودعم للمواطنين المسلمين، وارتدى مواطنون الحجاب اليوم الجمعة؛ للتعبير عن رفضهم لمجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا.

وبث التلفزيون النيوزيلندي خطبة الجمعة لأول مرة، وحضرها الآلاف من الشعب النيوزيلندي، كما أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا بالوقوف دقيقتين حدادا، وبث آذان صلاة الجمعة في الإذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة، وفق "العربية. نت".

وظهرت رئيس الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين بالحجاب تضامنا مع الدعوة التي أعلن عنها أمس الخميس لارتداء الحجاب غدا الجمعة، لإظهار تضامنهم مع المسلمين.

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وحشد نشطاء في الجمعيات والمواقع الاجتماعية الدعم لهذه الحملة التضامنية، من أجل تشجيع كل القاطنين في نيوزيلندا على القيام بهذه اللفتة الإنسانية.

وشهدت الحملة اليوم في نيوزلندا التي بدأت فيها صلاة الجمعة استجابة عدد كبير من الناس، الذين وافقوا على القيام بهذه البادرة. ودعا المنظمون إلى نشر صور الحجاب على المواقع الاجتماعية باستخدام الوسم #headscarfforharmony "الحجاب من أجل الوئام".

وانضم للحملة عدد كبير من السيدات، منهم شرطية، والتي ارتدت الحجاب علي الزي الرسمي لشرطة نيوزيلندا ونشرت صورتها اثناء الخدمة معلقة وردة حمراء علي كتفها الايسر وممسكة بسلاحها.

وكان متطرف يميني أسترالي اقتحم مسجدين، خلال صلاة الجمعة، وشرع في إطلاق النار على المصلين بشكل عشوائي، في أسوأ حادث قتل جماعي راح ضحيته أكثر من 50 مصلي.