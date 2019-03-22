القوات الكردية السورية: معركتنا ضد داعش في الباغوز مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):
أعلنت القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة أمس الخميس أن حملتها في آخر معقل لتنظيم داعش في شرقي سورية ما زالت مستمرة، نافية تقارير إعلامية بأن التنظيم المتطرف هُزم في المنطقة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت قوات سورية الديمقراطية (قسد) ، وهي جماعة معارضة، ما وصفته بالمعركة الأخيرة التي تهدف إلى طرد مقاتلي "داعش" من معقلهم الأخير في قرية الباغوز في شرقي سورية.
وقال مصطفى بالي، متحدث باسم قسد، في بيان مقتضب الخميس: "لا تزال قواتنا تمشط المنطقة .. بمجرد الانتهاء، سنعلن تحرير الباغوز".
وكان بالي نشر تغريدة مساء الخميس نقل فيها عن جيا فرات، قائد عمليات قسد في شرق سورية أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة انخرطت في معارك ضد داعش "في عدة نقاط بوادي نهر الفرات".
وأضاف أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تنفذ أيضا عدة ضربات ضد أهداف للتنظيم الجهادي.
يشار إلى أن الباغوز ، الواقعة على نهر الفرات في شرقي سورية بالقرب من الحدود مع العراق، هي آخر الأراضي المهمة التي لا تزال في أيدي التنظيم الذي سيطر لسنوات على مساحات واسعة من البلدين.
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