نيوزيلندا تبث الآذان وتقف دقيقتين صمتًا في الذكرى الأسبوعية لهجوم المسجدين

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):

بثت نيوزيلندا آذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد مع الوقوف دقيقتين صمتًا في الذكرى الأسبوعية الأولى لإطلاق النار بمسجدين في كرايستشيرش.

وتجمع آلاف الأشخاص، بينهم كثير من مرتديات الحجاب، في متنزه هاجلي بارك في الجهة المقابلة لمسجد النور الذي استُشهد فيه 42 شخصا قبل أسبوع عندما فتح مسلح النار على من بداخله.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، التي شاركت في تلك المراسم، قبل خطبة الجمعة: "نيوزيلندا تعاني معكم، نحن واحد".

وسيتم الوقوف دقيقتين صمتًا بعد خطبة الجمعة وأداء الصلاة.