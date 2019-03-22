كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. نيوزيلندا تحيي ذكرى الهجوم الإرهابي على المسجدين.. "بث أذان الجمعة ودقيقتين حداد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحيي نيوزيلندا ذكرى مرور أسبوع على هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، أسفر عن مقتل خمسين شخصا، ببث أذان الجمعة، عبر وسائل الإعلام في أنحاء البلاد والوقوف دقيقتي صمت حدادا على أرواح الضحايا.

وستقود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، مراسم التأبين التي ستقام بالقرب من مسجد النور حيث قتل 42 شخصا يوم الجمعة الماضي.

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وسيتم بث أذان صلاة الجمعة في الساعة 1.30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي "00.30 بتوقيت جرينتش" بالتليفزيون الحكومي ومحطات الإذاعة وكذلك في العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت، وسيليه وقفة حداد لمدة دقيقتين في الساعة 1.32 بعد الظهر.

قالت أردرن: "أعرف أن العديد من النيوزيلنديين يرغبون في إحياء مرور أسبوع منذ الهجوم الإرهابي والتضامن مع الجالية المسلمة لدى عودتهم إلى المساجد".

كما أشار الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم سيشاركون في فعالية ارتداء الحجاب، وهو حدث يشجع الرجال والنساء "على ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في العمل أو المدرسة أو أماكن اللعب – تعبيرا عن التضامن بشكل سلمي مع ضحايا كرايستشيرش وبشكل أوسع للمجتمعات المسلمة في نيوزيلندا.