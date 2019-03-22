"أم حبيبة" تحتفل بيوم المرأة المصرية وتعرض نماذج أسوانية ناجحة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

نظمت مؤسسة أم حبيبة بأسوان، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، احتفالية بيوم المرأة المصرية تحت عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة ..بين الإتاحة والشمول"، فى إطار برنامج تنمية مهارات شباب أسوان الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان والحكومة الكندية، بحضور الدكتورة فرحة الشناوى، الطبيبة والعالمة المصرية في مجال الخلايا الجذعية.

تضمنت الاحتفالية استعراض عدداً من النماذج الناجحة والمشرفة للمرأة الأسوانية من المهندسات والمتخصصات فى مجالات مختلفة واللاتي يعملن بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، كما تم عرض عدداً من النماذج الناجحة لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات فى أسوان.

وقالت شمس على بهى، مدير عام مؤسسة أم حبيبة، إن الاحتفالية جاءت تكريماً واحتفالاً بكل النساء والفتيات من كل الأعمار والفئات اللاتي لهن إسهامات فى مجتمعاتهن سواء كانت هذه الإسهامات معترف بها أم لا ولكنها موجودة، مشيرة إلى أن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان استطاع الوصول وتنمية مهارات 5000 شاب وفتاة بأسوان وكوم أمبو منذ عام 2016، منهم نحو 2000 فتاة استفدن من البرنامج، حيث نجح البرنامج في التأثير على نماذج للسيدات نجحن في اقتحام سوق العمل والمنافسة في العديد من المجالات غير التقليدية الواعدة في أسوان وعلى رأسها مجال الطاقة الشمسية.

وأكد العميد فادى وديع، رئيس مجلس مدينة أسوان، على أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة وخاصة على مستوى التمكين السياسى و الاقتصادى، والعمل على رفع وعى المرأة المصرية والنهوض بها بالشكل المطلوب من خلال تذليل العقبات التى تواجهها.

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وأشاد بالدور الذى تقدمه مؤسسة أم حبيبة من أجل دعم المرأة والفتاة الأسوانية من خلال التدريبات والدعم الفني الذي تقدمه في مجال تنمية مهارات الشباب والفتيات بالمحافظة.

وقالت الدكتورة فرحة الشناوى، إنه على كل فتاة وشاب السعى بشكل دائم للتعلم وتنمية المهارات والتدريب بحيث يمتلكوا المقومات التى تمكنهم من تحقيق أهدافهم، فلابد لكل فتاة شاب أن تكون لديه خطة واضحة ويعرف جيداً هدفه ويسعى لتحقيقه.

وأعربت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، عن خصوصية الاحتفالية هذا العام التي تواكب مرور مائة عام على الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وأعلنت خلال الاحتفالية عن انعقاد حفل المجلس بيوم المرأة المصرية فى أسوان يوم 27 مارس الجاري.

وتم خلال الحفل استعراض التحديات والفرص التي تواجه الفتيات اللاتي يعملن في مشروع الطاقة، كما تم عقد جلسة حوارية حول الممارسات والمعايير التي تضمن العيش في مدن آمنة وشاملة لكافة الفئات، وشهدت الاحتفالية عقد ورش عمل تفاعلية للسيدات والفتيات والشباب حول مهارات كتابة السيرة الذاتية ومهارات الإسعافات الأولية، ومهارات الكهرباء، ومهارات حل المشكلات والعمل فى فريق.