سيارة أجرة بالمحمدية تدهس شرطي مرور وتسحله على طول 6 أمتار!

كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ”اليوم24″ أن سيارة أجرة من الصنف الكبيرة، تسببت عشية يوم الخميس، في دهس شرطي مرور بمدينة المحمدية في شارع الحرية، وأصيب الشرطي المذكور بجروح بليغة على مستوى قدميه.

ونقل شهود عيان أن سيارة الأجرة، صدمت الشرطي وسحلته على امتداد حوالي 6 أمتار، قبل أن يسقط ممددًا على الأرض في المنطقة التي ظل سكانها يشتكون مرارًا من وقوف سيارات الأجرة الكبيرة، وقدموا شكايات متكررة بهذا الخصوص.

مصادر “اليوم24” أفادت أن سيارة الأجرة توقفت في المنطقة المذكورة لنقل بعض الركاب، غير أن شرطي المرور حاول منع السائق من الوقوف، مطالبًا إياه بأوراق السيارة، غير أنه سرعان ما هرب ودهس الشرطي وسحله على امتداد 6 أمتار، قبل أن يهم بالفرار.