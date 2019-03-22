بعد 5 أشهر من الإعفاء الملكي.. عودة علي الفاسي الفهري

بعد خمسة أشهر من إعفائه من لدن الملك محمد السادس من مهامه مديرا عاما للمكتب الوطني للماء والكهرباء، يعود علي الفاسي الفهري إلى الواجهة بعد تأكد تعيينه على رأس المجلس الإداري لشركة لافارج هولسيم المغرب خلفا لمروان طرفة.
وأعفي الفاسي، في 24 أكتوبر من السنة الماضية، في مفاجأة اعتبرت رسالة من الملك عن عدم وجود استثناءات، خاصة أن للمدير العام السابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء علاقة قرابة بمستشار الملك، الطيب الفاسي الفهري، وزوجته هي وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، فضلا عن العلاقات القوية التي نسجها داخل مراكز القرار، وتقلده مناصب مهمة في عدد من المؤسسات الرسمية.
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