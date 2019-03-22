شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: الحوثي ينفذ أوامر «خامنئي» و«سليماني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة “العربية”: “على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا، مضيفا أن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد”.

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وتابع “لم نفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن”، مضيفا “نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله”، معتبراً أن “معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع الرئيس السابق باراك أوباما للاتفاق النووي”.

وفيما يتعلق بوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، قال وزير الخارجية الأمريكية: “نعيد باستمرار النظر في قائمة المنظمات الإرهابية، وكل ما نفعله هو تكتيكات لإجبار إيران على تغيير سلوكها”.