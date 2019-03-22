شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تمديد مهلة خروج بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خروج المملكة المتحدة حتى 22 مايو المقبل في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل.

وفي حال رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما.

وقال البيان الختامي: "وافق الاتحاد الأوروبي على خروج المملكة المتحدة حتى مايو المقبل بشرط موافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان: "إذا رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما".