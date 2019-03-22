رئيسة الوزراء النيوزيلندية تستقبل الوفد الإماراتي برئاسة النعيمي

استقبلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا أرديرن، الجمعة، الدكتور علي راشد النعيمي ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة المرافق له، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى نيوزيلندا للتضامن مع شهداء مسجدي مدينة كرايستشيرش، التي شهدت هجوما إرهابيا داميا أودى بحياة العشرات.

وحضر الاستقبال صالح أحمد الزريم السويدي السفير الإماراتي في نيوزيلندا، ومقصود كروز المدير التنفيذي لمركز "هداية".



ونقل رئيس الوفد الدكتور علي النعيمي تعازي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا إلى نيوزيلندا حكومة وشعبا، مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسندا أرديرن منذ وقوع الهجوم الإرهابي، الجمعة الماضية، والمساندة الكاملة التي لقيها أهالي الشهداء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأتي الزيارة تعبيرا عن التضامن الكامل الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة مع نيوزيلندا، والوقوف معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها.