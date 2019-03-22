ماي تؤكد التزامها بتغيير تشريع موعد تنفيذ بريكست

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إن حكومتها تعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكده التزامها بتغيير التشريع الخاص بموعد الانسحاب من الاتحاد.
وأوضحت ماي أن مجلس النواب البريطاني سيكون لديه فرصة الأسبوع المقبل لبحث الخيارات التي طرحها الاتحاد الأوروبي خلال قمة أزمة عقدت في بروكسل، أمس الخميس.
وطالبت النواب في البرلمان بأهمية العمل بشأن كيفية المضي قدما إذا فشل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وتابعت قائلة: "من واجب البرلمان احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد".
وأكدت ماي أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المتعلقة بخروج عضو ما من الاتحاد الأوروبي.
وقد أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع أمس رئيسة الوزراء البريطانية شهرين إضافيين حتى 22 مايو/ أيار للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق الخروج، داعيا إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال الانسحاب دون اتفاق.
وذكر زعماء الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق في 12 أبريل/ نيسان إذا رفض مشرعوها الأسبوع المقبل دعم الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل.
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