فرنسا تدق طبول الحرب ضد إيران وأذرعها

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قرار الحكومة الفرنسية بإغلاق الجمعيات المرتبطة بإيران يندرج في إطار سعى دولي تقوده الولايات المتحدة لتطويق إيران وتجفيف مراكز نشر أيديولوجيتها

على غرار العقوبات الأمريكية التي أعادتها واشنطن على طهران، بدأت الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران في محاولة للضغط عليها لوقف تجاربها الصاروخية، وهو توجه أوروبي عام لمواجهة نفوذ حزب الله اللبناني في القارة، الذي تنامى بشكل كبير خلال العقود الأخيرة عبر العمل الجمعياتي. وبدأت فرنسا في السير على نهج بريطانيا في محاصرة نفوذ حزب الله الذي يعد الحليف الأول لإيران، ففي فبراير الماضي قامت لندن بإدراج الجناح السياسي لحزب الله ضمن قائمة الإرهاب، بعد أن حظرت جناحه العسكري في عام 2008.

وفي هذا الإطار تعتزم فرنسا حل 4 جمعيات تضفي الشرعية على الجهاد المسلح بشكل منتظم، سواء من خلال الجلسات الدينية أو نصوص توضع بتصرف المؤمنين ومستخدمي الإنترنت، حيث شملت هذه الجمعيات كلا من "مركز الزهراء فرنسا"، "اتحاد الشيعة في فرنسا"، "الحزب المعادي للصهيونية"، "تيلي فرانس ماريان". تلك الخطوة تكشف عن

وفي هذا الإطار تعتزم فرنسا حل 4 جمعيات تضفي الشرعية على الجهاد المسلح بشكل منتظم، سواء من خلال الجلسات الدينية أو نصوص توضع بتصرف المؤمنين ومستخدمي الإنترنت، حيث شملت هذه الجمعيات كلا من "مركز الزهراء فرنسا"، "اتحاد الشيعة في فرنسا"، "الحزب المعادي للصهيونية"، "تيلي فرانس ماريان".

تلك الخطوة تكشف عن مدى توتر العلاقات بين باريس وطهران، ورغم أن طلب حل تلك الجمعيات جاء من وزارة الداخلية، فإن قرار التنفيذ يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية.

وتتصدر لائحة الاتهامات الرسمية الموجهة لتلك الجمعيات، كما هي واردة في بيان وزارة الداخلية، قيام الجمعيات المذكورة بـ"إضفاء الشرعية على الجهاد المسلح، سواء من خلال الخطب الدينية أو نصوص (الكتيبات والمنشورات) التي توضع بتصرف (المؤمنين) ومستخدمي الإنترنت، ويحث مسؤولو مركز الزهراء (المؤمنين) بشدة على قراءتها"، بحسب "الشرق الأوسط".



ويعد مركز الزهراء من أكبر المراكز الشيعية في أوروبا، وهو يضم حزب معاداة الصهيونية وجمعية الاتحاد الشيعي في فرنسا وتليفزيون فرانس ماريان تيلي.

"مركز الزهراء" الذي تأسس في عام 2005، تعرض للعديد من الإجراءات الإدارية وعمليات الشرطة في الأشهر الأخيرة، وتم استهداف مقر المركز في الثاني من أكتوبر الماضي من خلال عملية لمكافحة الإرهاب. وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أسلحة تمت حيازتها بشكل غير قانوني.

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مركز الزهراء الشيعي في فرنسا رد على قرار الحل من خلال بيان له، جاء فيه: "بعد عمليات المداهمة والتشهير وتجميد الأموال وإغلاق قاعة الصلاة، يتم اليوم إعلام مركز الزهراء وحزب معاداة الصهيونية بقرار حلهما، ماذا ينتظر سياسيونا لكي يتحركوا؟ أين ذهبت حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في إنشاء الجمعيات؟ يجب على الشعب الفرنسي أن يتحمل المسؤولية وإلا سيكون دوره مقبلا".

وفي إطار بدء الحرب الفرنسية ضد إيران، منعت السلطات الفرنسية منذ يومين، هبوط جميع طائرات شركة "ماهان" الإيرانية بسبب العقوبات المفروضة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في "ماهان" أنه تم إلغاء جميع الرحلات إلى العاصمة باريس.

وبحسب المسؤول، فإن سبب توقف الرحلات إلى باريس "العقوبات الفرنسية على طهران".

التحرك الفرنسي ضد إيران يأتي رغم استمرار دعم فرنسا للاتفاق النووي المبرم مع إيران، صيف عام 2015، واستضافة الآلية المالية المفترض نظريا أن تمكن الجانب الإيراني من الاستمرار في تصدير نفطه، والمتاجرة مع الأوروبيين.



ويرى العديد من المراقبين أن هناك تماشيا دوليا لوضع حد لإيران ونشاطات أذرعها، خاصة أن الأخيرة لم تظهر أي رغبة في تقويم مسارها وكف تهديداتها.

كما يشير محللون إلى أن قرار الحكومة الفرنسية بإغلاق الجمعيات المرتبطة بإيران يندرج في سياق مسعى دولي تقوده واشنطن لتطويق إيران وتجفيف مراكز نشر أيديولوجيتها ومنابع تمويل أذرعها، وعلى الأخص حزب الله اللبناني، وفقا لـ"العرب".

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ما نود الإشارة إليه هو أن الحضور الإيراني والوجود الشيعي في فرنسا يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، والشيعة في فرنسا ليسوا إيرانيين فحسب، بل هم من عدد من بلدان العالم، أهمها مدغشقر ولبنان وباكستان والعراق والمغرب العربي، علاوة على الشيعة من أصل فرنسي وأبناء المهاجرين، بحسب "مونت كارلو".



ويقدر عدد الشيعة في فرنسا بنحو 300 ألف شخص، ويوجد نحو نصفهم في العاصمة باريس وضواحيها، في حين يتوزع النصف الآخر على مناطق فرنسية أخرى.