الاتحاد الأوروبى يصفع إسرائيل "تفاصيل"

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، مايا كوسيانتشيش، الخميس، بأن الاتحاد الأوروبى لا يزال لا يعترف بأن مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبى، ولا يعترف الاتحاد الأوروبى، تماشيا مع القانون الدولى، بسيادة إسرائيل على الأراضى التى تحتلها منذ يونيو 1967، بما فى ذلك مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها بالتالى جزءا من أراضى إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غرد على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا "بعد 52 عاما، آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المهمة استراتيجيا، والتى تتميز كذلك بأهمية فى مجال أمن الدولة الإسرائيلية والأمن الإقليمى".