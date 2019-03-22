بدء صراع روسي أمريكي بسبب الطائرات

اتهم الكرملين ، الخميس ، الولايات المتحدة بتصعيد حدة التوتر من خلال قيام مقاتلات أمريكية من طراز " بي 52 " القادرة على حمل رؤوس نووية بالتحليق مؤخرا فوق بحر البلطيق بالقرب من الحدود الروسية .

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أوضح أن هذه الإجراءات الأمريكية لن تسهم في تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المتاخمة بشكل مباشر مع الحدود الروسية .

وكانت السفارة الأمريكية في بولندا أوضحت في بيان أصدرته بهذا الصدد ، أن مقاتلات أمريكية من طراز " بي 52 " شاركت أمس الأربعاء، في مهمة تدريبية بين ليتوانيا وبولندا في إطار عمليات حلف الأطلنطي .

وأضافت السفارة الأمريكية :" أن تنفيذ عمليات جوية انطلاقا من القواعد المتقدمة يؤدى إلى تعزيز قدرات الدفاع الجماعي ، كما يبث أيضا الشعور بالطمأنينة في نفوس الشركاء والحلفاء ".