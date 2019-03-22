شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُعزِّي في ضحايا «عبَّارة نهر دجلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) قدَّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، التعازي لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، في ضحايا غرق عبَّارة نهر دجلة. قدَّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، التعازي لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، في ضحايا غرق عبَّارة نهر دجلة. وقال السلمي في بيان اليوم (الخميس): «أتقدم باسم البرلمان العربي بخالص التعازي لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، في ضحايا فاجعة غرق العبارة في نهر دجلة اليوم بمدينة الموصل، وسقوط العشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال». وأضاف: «أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان».



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