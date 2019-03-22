وثائق سرية تكشف المخطط النووي الإيراني

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طالب معهد العلوم والأمن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتحرك السريع لشل الحركة النووية لإيران، قبل أن تضطر بعض الدول إلى منعها عبر التدخل العسكري المباشر، وأشار إلى أهمية العمل على منع حدوث أزمة نووية إيرانية.

وجاءت مطالبات المعهد عقب حصوله على عدد من وثائق الأرشيف النووي الإيراني، وتقييم 40 صفحة من المعلومات المتعلقة بمشروع عماد، الذي أطلق عليه «شاهيد بوروجيردي»، والتأكد من أن طهران كانت تقوم ببنائه قبل ما يقارب 15 عاما في موقع سري تحت الأرض، لم يكن معروفا للمخابرات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اكتشاف الأرشيف.

عناصر أساسية

كشفت المحفوظات النووية عن موقع رئيس سابق للأسلحة النووية في إطار المشروع 110 من خطة عماد لم يتم تحديده من قبل، حيث كلف مشروع 110 بتطوير وإنتاج الرؤوس الحربية النووية؛ وكان الغرض الأكثر احتمالا لهذا الموقع هو إنشاء مرفق لإنتاج كميات لتصنيع مكونات اليورانيوم المعدني للأسلحة النووية؛ وتدعم نتائج تحاليل صور الأقمار الصناعية المتاحة هذه النتائج.

تمت الموافقة على مشروع فرعي لبرنامج عماد في إطار مشروع 110، وأعطي اسم رمزي بمشروع شاهيد بوروجيردي، حيث كان الغرض منه يتعلق بالرؤوس الحربية النووية، وتشير الوثائق إلى أن المشروع كان من المحتمل أن يقوم على مكونات أسلحة يورانيوم عالي التخصيب.

نفق سري تحت الأرض

بدأ المشروع في 30 أبريل 2002 وكان من المقرر أن ينتهي في 20 مايو 2003، ويشير وصف المنشأة إلى قاعات وورش عمل مخصصة لتخفيض معدن اليورانيوم، والصهر والصب وتشكيل المعادن لمكونات الأسلحة النووية، مع متجر آلي مدفون بالكامل، وكانت مختبرات مراقبة الجودة والمعادن والتحليل الكيميائي موجودة في مكان قريب.

وتكشف الوثائق عن تأخر في تاريخ الانتهاء الأصلي المتوقع للمشروع في 20 مايو 2003، لكنه كان يحقق تقدما ثابتا بحلول ذلك الوقت، ولا تحتوى الوثائق على معلومات عن الانتهاء من المنشأة.

توقيع الاتفاقية

في 20 فبراير 2002، قام ممثل معهد التدريب والبحث في الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإيرانية شمس الدين بوربورودي، وقائد قوة الطيران التابعة لجيش حراس الولايات المتحدة أمير حاجيزاده، بتوقيع عقد بناء مجمع نفق كبير سري تحت الأرض في موقع بارشين، على بعد 35 كلم تقريبا من طهران.

كانت محطة إنتاج كبيرة بما يكفي في المساحة الأرضية لصنع مكونات للأسلحة النووية المتعددة، وليست منشأة للبحث والتطوير، لذا فإن بناءها يعني أن إيران من المحتمل أن تستمر في صنع أسلحة نووية .

المسؤولون عن الصواريخ

يبدو أن الموقعين على العقد المذكور أصبحوا من كبار المسؤولين عن الصواريخ الباليستية وبرامج إيران النووية، فمنذ عام 2009، أصبح حاجيزاده قائدا لقوة الفضاء الجوي التابعة لجيش حراس الثورة الإيراني، المعروفة في الولايات المتحدة باسم قوة «إيرجيك للفضاء الجوي»، وأصبح بوربورودي فيما بعد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقد تمت معاقبتهما بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم إدراج أي منهما في قائمة عقوبات الولايات المتحدة.

ويؤكد المعهد أن استمرارية هؤلاء وغيرهم من كبار المسؤولين في المنظمات الصاروخية والنووية يعد تذكيرا واقعيا بأن الموظفين الإيرانيين الرئيسيين من برنامج «عماد» ظلوا مؤثرين بشكل كبير بعد عام 2003 في الأنشطة اليومية المهمة للحفاظ على القدرة على صنع الأسلحة النووية وتسليمها.

لغز وراء الموقع

لم يكن الغرض من الموقع وحالته معروفين لكثيرين، على الرغم من صعوبة تحديد أي استخدام نووي له بعد «عماد»، وبعد عام 2004. ومع ذلك، يظل الموقع لغزا ويستحق المزيد من التدقيق، علاوة على ذلك، يحتوي الأرشيف على خطة تفصيلية للإبقاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بعد عام.

هناك أدلة قاطعة اليوم على أن إيران أنهت برنامج أسلحتها النووية، وإن كان أصغر في الحجم من جهد عماد، فهي قليلة إلى حد ما، وعادة ما تعتمد الأدلة المقدمة علنا ​​على أن برنامج الأسلحة النووية الإيراني الذي انتهى عام 2003 أو 2004 يعتمد على قراءة تقدير الاستخبارات الأمريكية لعام 2007 بشأن إيران، والذي يبدو الآن غير صحيح في هذه النقطة في ضوء المعلومات الموجودة في الأرشيف.

علاوة على ذلك، فإن التقارير السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لم تعثر على أي دليل على وجود برنامج للأسلحة النووية بعد عام 2009، تعكس المزيد من العوائق والتشويش الإيراني، وفي ضوء المعلومات الجديدة، فإنها لا تعني الكثير بالنظر إلى عدم تعاون إيران المستمر في القضايا النووية العسكرية، ورفضها منح الوصول إلى المواقع ذات الصلة والموظفين، والمعلومات التي أظهرتها الوثائق.خطط إيران الغامضة كان من المقرر تجهيز مشروع شاهيد بوروجيردي بمجموعة من المعدات والمواد والتقنية ذات الاستخدام المزدوج لصنع مكونات الأسلحة النووية، ولم يكن أحد يعرف شيئا عن خطط إيران أو قدرتها.

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تظهر المستندات غلافا لعرض إيراني مؤرخ في ربيع عام 2003 حول مشروع عماد، يعرض صورة داخلية لقسم من مجمع النفق داخل مجمع بارشين، استنادا إلى خريطة طبوجرافية وصورة ساتلية ملونة للموقع الموجود في الأرشيف النووي، فيظهر من خلال صور Google Earth المتاحة للجمهور، مما يسمح بتحديد الموقع الدقيق لموقع نفق شاهيد بوروجيردي، وكانت هاتان الصورتان في قسم فرعي من عرض تقديمي بعنوان «تحديد موقع الموقع وإنهائه».

ماذا كشفت الوثائق؟

هيكلا تنظيميا لمشروع شاهيد بوروجيردي، الممتد من خطة عماد في الجزء العلوي من المخطط، وتتولى مجموعة «غروب» تصميم وتنفيذ المشروع، وهي كيان معترف به من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وثيقة إيرانية تقدم تفاصيل إضافية عن مشروع شاهيد بوروجيردي، تذكر أنه قيد التنفيذ، وأن اسمه «المشروع 110» والمستفيد هو المشروع الفرعي 14/3، برقم رمز 36.

بدأ تنفيذ المشروع في 30 أبريل 2002 وكان من المتوقع أن ينتهي 20 مايو 2003 بعد 385 يوما.

صورا للموقع من الأرشيف في بداية مشروع البناء وتاريخ أواخر أبريل وأوائل مايو 2002.

صورة أرضية غير مؤرخة لحفار الأنفاق عند موقع مدخل النفق الرئيس.

صورة القمر الصناعي «قوقل إرث» المتوفرة بشكل عام من الموقع نفسه، باستخدام التحليل الفوتوجرافي.

تساؤلات جوهرية

أجرى المعهد تقييمات تفصيلية لبرامج الأسلحة النووية السرية في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسه عام 1992، وعلى هذا النحو قرر تشكيل مجموعة فنية غير رسمية، يتمتع أعضاؤها بعقود من الخبرة في المجالات النووية في الأرشيف، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، أجرى أكثر من نصف الدراسات حول معلومات الأرشيف النووي، وأصبح من الواضح الآن أن الأرشيف غني للغاية بالمعلومات حول جهود إيران في مجال الأسلحة النووية التي يمكن اتخاذ إجراء بشأنها من حيث إجراء عمليات التفتيش بشكل أفضل، والحكم على تصريحات إيران المزدوجة بشأن برامجها النووية، وفهم التهديد الذي يمثله البرنامج اليوم وفي المستقبل بشكل أكثر ملاءمة.

يحتوي الأرشيف على معلومات جديدة ومهمة حول جهود إيران في مجال الأسلحة النووية، ويزيد من التركيز على نقاط القوة والضعف في معلومات الوكالة حول جهودها في هذا الشأن، ليس فقط في الماضي، ولكن أيضا في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص، تظهر المعلومات الجديدة عدم كفاية الجهود السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة هذه الجهود، التي تم تلخيصها إلى حد كبير بشكل غير صحيح، باعتبارها قضايا مرتبطة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.

تثير المعلومات الجديدة تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت إيران تمتثل لاتفاقية الضمانات الشاملة، والبروتوكول الإضافي، وخطة العمل المشتركة، وبشكل أوسع، مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

تخطيط الموقع

تحت قسم الوثيقة الخاصة بتصميم الموقع، تحتوي مجموعة وثائق شاهيد بوروجيردي على عديد من الخطط الداخلية للموقع، وأوصاف موجزة إضافية للقاعات الفردية في المنشأة، وتظهر الخطط:

- مجمع نفق يتكون من سلسلة من القاعات المدفونة داخل النفق وقاعات نصف مدفونة مباشرة خارج المدخل الرئيس للنفق، والتي تم تعزيزها لاحقا مع مدخل نفق ثان في الخطة النهائية.

- مجمع النفق على شكل «U» مع مدخلي نفقين.

- بناء على تقييم صور الأقمار الصناعية بعد عام 2004، لم يتم بناء الجزء نصف المدفون من الموقع الموضح.

- تبلغ مساحة غرف التركيب 311 مترا مربعا، ومساحة المختبرات تصل إلى 1,156 مترا مربعا، بينما بلغت مساحة التخزين والأمن والكهرباء ومرفق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 489 مترا مربعا، ليصل الإجمالي إلى 1645 مترا مربعا.

التحرك لمنع الأزمة

أوصى معهد العلوم والأمن، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من المواقع والمرافق والمواد المشاركة في هذه الأنشطة، وأن تتعاون إيران بشكل كامل في هذه التحقيقات، وقال إن «الوقت هو جوهر المسألة، والمعلومات المتاحة من المحفوظات كانت متاحة لمدة عام تقريبا، مما منح إيران فرصة لإخفاء أي أنشطة مستمرة، والتي قامت بها في الماضي».

وشدد على أن خطة العمل المشتركة التي وقعت عام 2015 لن تتمكن مع نظام المراقبة الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لمنع إيران من التسلل إلى سلاح نووي في غضون فترة زمنية قصيرة، خاصة مع بدء نهاية القيود على التخصيب بعد خمس سنوات، وإذا لم تتم إزالة هذه القدرات المرتبطة بالأسلحة أو جعلها غير مؤذية، فإن الاحتمالية تزيد من أن بعض الدول ستقرر منع إيران من خلال الوسائل العسكرية، كما أن عدم اتخاذ إجراء يزيد من احتمال قيام دول أخرى في المنطقة ببناء قدرات نووية عسكرية مستقلة خاصة بها باستخدام ثغرات في نظام معاهدة عدم الانتشار، وإذا لزم الأمر ستخفيها، وطالب بالتحرك لمنع حدوث أزمة نووية جديدة.

سري ومحمي للغاية

بما أن مشروع عماد كان يدخل في إطار المشروع 110، فقد كان الغرض يتعلق على الأرجح برؤوس حربية نووية، وهو سري ومحمي للغاية، وكان الغرض من مشروع شاهيد بوروجيردي على الأرجح إنتاج وتصنيع مكونات اليورانيوم المعدنية للرؤوس النووية، على الرغم من أن اليورانيوم لم يذكر مباشرة في أي من الوثائق المتوفرة للمعهد، فإن الخيار الأكثر منطقية للمواد التي يتم التعامل معها في هذا المرفق هو اليورانيوم.

هذا الاستنتاج مدعوم جزئيا بمعلومات من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مشروع إيراني 3.14 شارك في تشكيل معدن اليورانيوم، ويقترب المصطلح الأخير من المشروع 14/3، بالنظر إلى أنه يمكن عكس وضع مجموعات من الأرقام باللغة الفارسية مقارنة باللغة الإنجليزية، علاوة على ذلك، فإن «/» في الفارسية هي علامة عشرية في اللغة الإنجليزية، وهكذا، يمكن تفسير المشروع 14/3 كمشروع 3.14.

أظهرت الوثائق أن المرفق يجري بناؤه لمعالجة المعدن، ويمكن استنتاج ذلك على وجه الخصوص من إحدى الوثائق، التي تحمل اسم الملحق 4 تحت عنوان «البرنامج البدني»، الموجود في قسم العرض الإيراني الذي يتضمن معلومات عن تصميم الموقع، وهو وصف جدولي للغرف المقصودة التي تم تطويرها من قبل المستفيد.

وسعى مركز أبحاث الفيزياء، الذي كان سابقا لخطة عماد، إلى الحصول على أفران التفريغ في أوروبا في التسعينات مع القدرة على التعامل مع معدن اليورانيوم، ولا تشير المستندات إلى مكان إرسال مكونات اليورانيوم المكتملة، وتشير الجداول الموجودة في الأرشيف إلى أن مرفق التجميع يتم التخطيط له وبناؤه بالتوازي.