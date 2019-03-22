صمت سوري تجاه إعلان ترامب سيادة إسرائيل على الجولان..صور

عرفة البنداري
التزم الجانب السوري الصمت، حتى اللحظة الراهنة، تجاه الخطوة الأمريكية الجديدة، والمتمثلة في إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حان الوقت للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ولم تصدر وزارة الخارجية السورية أي بيان يتطرق للموقف الأمريكي، كما أن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" لم تتطرق إلى القضية إلا من خلال نشر بيان صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان :"الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري غير مشروع".
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية:...
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