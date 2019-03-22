الرئاسة الفرنسية: الإتحاد الأوروبي يقترح على بريطانيا خيارين لتأجيل بريكست

أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنّ القادة الأوروبيين مستعدّون لاقتراح خيارين على بريطانيا لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلاً في 29 آذار الحالي.

وأوضحت الرئاسة أنّه "في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الإتحاد الأوروبي في تشرين الثاني فإن موعد بريكست سيرجأ عندئذ لغاية 22 أيار.

أما في حال رفض النواب الاتفاق، فيتم إمهال لندن لغاية 12 نيسان لكي تقرّر ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات التشريعية الأوروبية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن "رفض النواب البريطانيين مرة جديدة للاتفاق سيكون بمثابة خروج من دون اتفاق"، لافتاً إلى "أننا سنقبل بالتمديد في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاق".