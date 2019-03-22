عبد المهدي: العدالة يجب ان تاخذ مجراها في محاسبة المقصرين بفاجعة العبارة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "العدالة يجب ان تاخذ مجراها في محاسبة المقصرين بفاجعة العبارة"، مشددا على "ضرورة أن يتم التوصل الى نتائج التحقيق عبر اللجنة المشكّلة لهذا الغرض والتعرف على اسباب غرق العبّارة والمقصرين لينالوا جزاءهم وفق القانون".

وخلال زيارته لمستشفى السلام بمدينة الموصل، لفت إلى "إجرائه اتصالا هاتفيا مع القاضي المختص للاطمئنان على سير الاجراءات التحقيقية".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت عن غرق عبارة في نهر دجلة قرب الموصل ما أدى إلى مقتل 100 شخص كانوا على متنها. فيما أعلن عبد المهدي الحداد ثلاثة أيام في العراق.