يونكر: الاتحاد الأوروبي مستعد لاحتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاحتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق". وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد أكد أن الاتحاد الاوروبي يوافق على إعطاء مهلة لبريطانيا حتى 22 أيار بدلا من 29 أيار للخروج من الاتحاد اذا وافق مجلس العموم على الاتفاق الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنه "اذا تم رفض الاتفاق في مجلس العموم فإن التمديد سيكون حتى يوم 12 نيسان وستكون كل الخيارات مفتوحة".

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