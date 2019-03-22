توسك: الاتحاد الاوروبي يوافق على إعطاء مهلة لبريطانيا حتى 22 أيار للخروج منه

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد الاوروبي يوافق على إعطاء مهلة لبريطانيا حتى 22 أيار بدلا من 29 أيار للخروج من الاتحاد اذا وافق مجلس العموم على الاتفاق الأسبوع المقبل".
ولفت تاسك إلى أنه "اذا تم رفض الاتفاق في مجلس العموم فإن التمديد سيكون حتى يوم 12 نيسان وستكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها تمديد طويل الأمد أو أن تغير بريطانيا موقفها من مغادرة الاتحاد"، مشدداً على أن "التمديد لما بعد 12 نيسان سيحتم على بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي".
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