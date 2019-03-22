البيت الأبيض يرفض طلب الكشف عن تفاصيل مباحثات ترامب مع بوتين

رفض البيت الأبيض طلب الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس بالكشف عن تفاصيل المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأكد المستشار في البيت الأبيض بات تشيبولوني في رسالة إلى رؤساء 3 لجان في مجلس النواب أن "رسائل اللجان لا تستند إلى أي صلاحيات شرعية تسمح لأحد فروع السلطة بإجبار الرئيس على الكشف عن مباحثات دبلوماسية مع قادة أجانب". وشدد المستشار على أن الدستور يحصر صلاحيات إدارة السياسات الخارجية بيد السلطة التنفيذية والرئيس.

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