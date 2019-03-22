أكدت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إريك باهون أن "طائرة استطلاع أميركية من طراز "بي 52" قامت بعملية روتينية في المجال الجوي الدولي، وفقا لشروط وحرية الملاحة والطيران، صادفت بشكل روتيني طائرة "بي-52"، يوم 20 أذار طائرة روسية من طراز سو-27، كانت تحلق فوق بحر البلطيق".
وخلال حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، لفت المتحدث إلى أن "الطيارين استخدما إشارات الرادار وتصرفا وفقا للقانون الدولي. المقاتلة الروسية لم تعترض طائرة بي-52 كما تم الإعلان، وتمكنت المقاتلة من إكمال المهمة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو- 27" اعترضت هدفا جويا أميركيا كان يقترب من المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم البنتاغون: مقاتلة سوخوي-27 الروسية لم تعترض طائرة أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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