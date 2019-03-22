قورتولموش: تصريحات ترامب عن الجولان تنم عن سوء نية

علق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان قورتولموش على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاعتراف بالسيادة الكاملة لإسرائيل على منطقة الجولان السورية معتبرا ان "العالم ليس ذلك المكان الذي يمكن إدارته بالتغريدات التي يغرد بها ترامب كلما خطر له ذلك".
معتبرا ان "التصريح الأخير لترامب حول مرتفعات الجولان، هو مقاربة تنم عن سوء نية، ومن شأنه أن يؤجج الأوضاع في منطقتنا المتحولة إلى كرة نارية".
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