مسؤول روسي: مؤتمر موسكو للأمن الدولي سيبحث هزيمة داعش في سوريا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين أن "مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي سيبحث هزيمة الإرهابيين في سوريا". وأوضح فومين أنه سيتم تخصيص إحدى الجلسات العامة لمواضيع الشرق الأوسط حول هزيمة تنظيم داعش وتسوية الأزمة وإعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب عليها إضافة إلى عدد من الجوانب المهمة كمسألة الهجرة غير الشرعية.

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