الهلال الأحمر السوري يجهز خيما لإيواء الوافدين إلى مخيم الهول بالحسكة

جهز فرع الهلال الأحمر السوي في الحسكة عدداً من الخيم لإيواء العائلات الوافدة حديثاً إلى مخيم الهول في الريف الجنوبي الشرقي للحسكة. وأشارت منظمة الهلال الأحمر إلى أن فريق إدارة المياه والإعمار في الهلال الأحمر فرع الحسكة يواصل تقديم خدماته للعائلات الوافدة حديثا إلى مخيم الهول، حيث أنهى تجهيز 208 خيام وتركيب 132 خزانا وتزويدها بمياه الشرب.

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