مسؤول أميركي: بوتين لا يخطط حاليا لمهاجمة دول الناتو

اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد "أنني لا أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي الآن مهاجمة الحلفاء في الناتو بالمعنى العادي لهذه الكلمة، لأنه من الواضح أن الثمن الذي سيدفع حال القيام بذلك يفوق كثيرا الفائدة المحتملة".

وخلال مؤتمر صحفي، لفت إلى أن "القيادة الروسية متورطة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي قام بأعمال معينة في الولايات المتحدة في سياق انتخابات 2016، في محاولة منه لتدمير ديمقراطيتنا، وهو ينفذ يوميا عمليات إعلامية وأخرى في المجال الفضائي بأوروبا".