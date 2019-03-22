تؤثر على كلمة المرور.. "فيسبوك" تعترف بسقطة جديدة تتعلق بالخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
اعترفت شركة فيسبوك أمس الخميس بارتكاب سقطة أخرى فيما يتعلق بالخصوصية تؤثر على كلمات المرور الخاصة ببعض المستخدمين.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنه تم تخزين كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين بصيغة قابلة للقراءة في أنظمة تخزين البيانات الداخلية للشركة، حيث كانت مرئية لموظفي فيسبوك.
وقالت فيسبوك في رسالة إلى المستخدمين: "لفت هذا الأمر انتباهنا لأن أنظمة تسجيل الدخول الخاصة بنا مصممة لإخفاء كلمات المرور باستخدام تقنيات تجعلها غير قابلة للقراءة".
وقالت الرسالة إنه لم يتم الكشف عن كلمات مرور خارج نطاق الشركة ولم يتم العثور على أي دليل على إساءة استخدامها.
وتم اكتشاف كلمات المرور المقروءة كجزء من مراجعة أمنية روتينية في يناير. وتم إصلاح المشكلة وستقوم الشركة بإخطار جميع من تأثرت كلمات المرور الخاصة بهم.
وأشارت الشركة إلى أن تلك المشكلة ربما أثرت على عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك وعشرات الآلاف من مستخدمي إنستجرام.
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