الاتحاد الأوروبي سيسمح لبريطانيا بتمديد موعد "بريكست" حتى 22 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):
قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء أمس الخميس إن قادة الاتحاد سيمنحون بريطانيا تمديدا لموعد خروجها من التكتل حتى 22 مايو، ما لم تطلب لندن بحلول 12 أبريل التأجيل لمدة أطول في حال عدم موافقة المشرعين على اتفاق بشأن الانسحاب.
ويعني هذا الاقتراح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يعطل خطط التكتل بشأن انتخابات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في 23 مايو. ولهذا جاء عرض التمديد أقصر مدة من موعد 30 يونيو الذي دعت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الأربعاء.
ويأتي هذا العرض بعد مناقشات مطولة بين قادة دول التكتل الـ 27 الباقية حول مدة تمديد بريكست.
واختتم قادة الاتحاد مداولاتهم في قمة بروكسل، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في تغريردة عبر تويتر إن القادة قرروا "بالإجماع" الاستجابة لماي.
وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.
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