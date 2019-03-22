محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الوقت قد حان لتعترف واشنطن رسميًا بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة. و أعلن عضو لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليج موروزوف، الخميس، أن روسيا لن تعترف أبدا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.