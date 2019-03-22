الأزهر للفتوى الإلكترونية يُدشن وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تدشين وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني بدعم من فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لنقد شبهات الإلحاد والفكر اللاديني فى إطار الحوار المتبادل.

وأوضح المركز في بيان له، أن الوحدة تعمل على مناقشة هذه الأفكار وتحليل الشبهات والرد عليها بأسلوب علمي شرعي، والتأصيل لثقافة دينية ترتكز على الفهم الصحيح ونشر الوعي بين أطياف المجتمع لا سيما الشباب، و مد جسور التواصل لبناء جيل يعي متطلبات وطنه وأمته، قادر على تحقيق آماله وطموحاته.

وتهدف الوحدة إلى بناء وعى معرفى للوقاية من الشبهات وتوفيرمساحات آمنة للحوار مع المتشككين والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم وتأسيس منهج معرفي وتقوية المناعة الفكرية لدى الشباب للحد من الوقوع فى براثن الإلحاد، وتقدم محتويات علمية تدعم هذه المعالجات من خلال الحملات الإلكترونية والإعلامية المشاهدة والمسموعة والمقروءة.

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وتضم الوحدة نخبة من أعضاء المركز يشرف عليهم أساتذة من جامعة الازهر متخصصون في العقيدة والفلسفة ، وعلم النفس والاجتماع والصحة النفسية.

ويستعد المركز لقيام الوحدة بإعداد مجموعة مدربة ومتخصصة في مواجهة هذه الأفكار وتحصين الشباب ضد التشكيك أو الاستقطاب.

وأشار البيان إلى أن وحدة "بيان" ستعمل على انتهاج أساليب غير تقليدية لمد جسور التواصل مع الشباب مثل: عقد مناقشات في الجامعات والتجمعات الشبابية في جميع محافظات الجمهورية، من خلال حملات توعوية مركّزة ومكثّفة.

ورحب المركز، باستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الخط الساخن رقم 19906، وزيارة الجميع ويفتح أبوابه لاستقبال هؤلاء الشباب الباحثين عن الحقيقة لمساعدتهم ومحو أي شبهة تتعلق بالدين.