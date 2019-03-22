محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إرتفاع عدد ضحايا غرق العبارة في مياه نهر دجلة إلى 100ضحية غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصدار الرئيس السوداني، عمر البشير، ، مرسومين جمهوريين بتعيين أحمد محمد هارون، وزعيم حزب الأمة المعارض، الصادق الهادي المهدي مساعدين لرئيس الجمهورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل.. والبشير يعين معارض مساعدًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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