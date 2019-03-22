خاص| ننشر صور من كتاب "الثورة الأم" قبل توزيعه غدًا بمئوية 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوى"، على صور خاصة من كتاب "الثورة الأم"، المُنتظر توزيعه، الجمعة، بالاحتفالية الذي ينظمه حزب الوفد، بقاعة المنارة، بحضور عدد من قيادات الدولة والشخصيات العامة.

وكشف مصدر خاص، أن الحزب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أرسل دعوات لعدد من رجال الدولة، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلا أنهما لم يؤكدا الحضور بعد.

وأشارت مصادر، إلى أن خمسة وزراء أكدوا الحضور، رافضين الإفصاح عّن أسماؤهم، مشيرين إلى أن وكيلي البرلمان سليمان وهدان والسيد الشريف، سيحضران، فضلا عن عدد من النواب.