الفيضانات تهدد ولايات الغرب الأوسط الأمريكي

تستعد ولايات الغرب الأوسط الأمريكي لارتفاع كبير في منسوب المياه على امتداد نهر ميزوري في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار وذلك بعدما انحسرت المياه في ولايتي نبراسكا وأيوا مخلفة وراءهامنازل مدمرة، وماشية نافقة، وأراض زراعية غارقة.
وأحدثت الفيضانات الناجمة عن عاصفة الأسبوع الماضي أضرارا في نبراسكا قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، وأسفرت
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان نبراسكا منطقة كوارث لإتاحة أموال اتحادية للأفراد المتضررين في تسع مناطق بالولاية.
وحذر خبراء الأرصاد من احتمال استمرار الفيضانات حتى مايو، وأنها قد تزداد سوءا خلال الأسابيع المقبلة.
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