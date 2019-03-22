ارتفاع عدد ضحايا غرق عَبارة الموصل إلى 100 قتيل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن ارتفاع أعداد ضحايا غرق عبارة الجزيرة السياحية بالموصل، إلى 100 ضحية حتىالآن، واستقبلت مستشفيات مدينة أربيل المصابين، حيث تنم إنقاذ أكثر من
وكانت قد غرقت عبارة تقل أكثر من 110 شخص بمنطقة الأعراس وسط دجلة بمدينة الموصل، وكان غالبيتهم من النساء والأطفال.
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