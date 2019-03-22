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سلطات كازاخستان: "عملية أستانا" ستحتفظ باسمها

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أعلنت سلطات كازاخستان أن تغيير اسم عاصمة هذه الدولة من "أستانا" إلى "نور سلطان" لن يؤثر على تسمية "عملية أستانا" المعروفة عالميا بشأن التسوية في سوريا.

 

وقال مختار تليوبيردي، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، يوم الثلاثاء الماضي: "لقد سبق أن سميت عملية

أستانا باسمها الراهن، لذا فلا شك أن صيغتها ستستمر تحت الشعار نفسه، لكنها ستتم في مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان".

 

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وصادق البرلمان الكازاخستاني، الأربعاء، على تغيير اسم العاصمة "أستانا" إلى "نور سلطان"، تخليدا

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لاسم رئيس البلاد الأول، نور سلطان نزاربايف، الذي أعلن، الثلاثاء، استقالته من منصبه، بعد 29 عاما من توليه رئاسة البلاد.

 

واستضافت أستانا حتى الآن 10 جولات من المشاورات السورية السورية. ومن أبرز نتائج هذه اللقاءت إنشاء مناطق لخفض التوتر في سوريا، الأمر الذي أسهم في تراجع مستوى العنف المسلح في البلاد بشكل ملحوظ.

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